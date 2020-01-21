歲末年終昇恆昌志工團隊最重要的行程便是關懷安老院與育幼院，陪伴他們一同圍爐，往年都是由不同部門志工隊分別進行活動，今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，讓八里安老院與樂活育幼院互送親手製作的賀年禮，希望受贈者能夠藉由自己的付出，感受到幫助別人的喜悅。

現場透過視訊將雙方製作禮物的過程到收到禮物全程連線，樂活育幼院的孩子們製作營養的南瓜餅送給八里安老院的長輩，而八里安老院的長者則是拿毛筆揮毫寫春聯祝福每個孩子，志工化身愛心特派員將雙方的心意即時快遞，長幼互送賀年禮的溫馨畫面，讓新的一年更具意義。

董事長江松樺化身江爺爺，與孩子們一同製作南瓜餅。（圖／昇恆昌提供）

1月18日一早，昇恆昌江松樺董事長出發探訪數戶位於大園與平鎮區的弱勢家庭，透過探訪及陪伴傳遞年節的溫暖。江董事長關懷慰問並了解各個家庭的困境，依各別需要提供冬令關懷物資，指示相關單位協助未來就學就養方向外，還特別自掏腰包獻上年節慰問金，給予暖心的新年祝福。

江董事長在弱勢家庭探訪後，驅車前往平鎮區樂活育幼院，和藹可親的江爺爺陪伴孩子們一同烘烤與包裝南瓜餅，也一一發送壓歲錢給孩子們，鼓勵他們努力求學與尊師重道，時常幫助別人並常保感恩的心。

隨後即帶領愛心特派員一同將孩子們滿滿的手作心意送達八里安老院，陪伴老人家們圍爐慶生，更現場致贈紅包給長者們添福添歲，也對一生奉獻在台灣的安老院修女們致上最深的敬意與感謝。江董事長以身作則，激勵著志工同仁們的愛與熱血，只要有機會回饋社會、奉獻他人，就願意盡己之力的投入公益，潛移默化中成就昇恆昌的全員志工文化。

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(中時電子報)