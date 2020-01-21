苗栗市落實照顧婦幼福利，今年辦理苗栗市婦女生育津貼補助計畫，每胎補助1萬元，21日苗栗市長邱鎮軍親送1萬元津貼給今年第1位申請生育津貼的媽媽，感佩生育子女的辛苦。

苗栗市2017年至2019年的新生兒出生數分別為570、478、460人，出現嚴重少子化現象，因此為鼓勵婦女生育，並減輕家庭養育負擔，辦理苗栗市婦女生育津貼補助計畫，每胎補助1萬元。

目前共有6人申請生育津貼，21日邱鎮軍將1萬元紅包送至阮姓媽媽家中，氣氛溫馨。公所說明，新生兒父或母、未婚婦女設籍於苗栗市滿1年以上，或領有居留證新住民居留1年，可領生育津貼每胎1萬元，需於新生兒出生起3個月內申請，逾期視同放棄申請權利。

公所提醒，申請需準備產婦或配偶檢附全戶戶籍謄本正本、出生證明書正本、申請人印章、產婦或配偶之郵局存款簿封面影本等，至苗栗市公所社會福利課填寫申請書。相關資訊可逕洽社會福利課或上網https：／／www.mlcg.gov.tw／News_Content.aspx？n=2482＆s=278026查詢。

(中時 )