殺害3歲女童小燈泡的王姓兇嫌，台灣高等法院更一審今宣判，判處王嫌無期徒刑，全案仍可上訴。小燈泡媽媽、新科立委王婉諭今下午透過辦公室發出聲明表示，這是困難的案件，難的不只是法律適用與解釋，還包括背後價值的取捨，對於結果夫妻僅表尊重，將仔細閱讀判決內容後，請律師作出法律上的回應。

針對高等法院更一審判決結果，王婉諭表示，身為參與刑事程序的被害者家屬，我們不認為，本案第四次進入法院，就會讓判斷難度降低，司法機關認為無期徒刑較為適當，夫妻僅表尊重，也期待聆聽檢察官對於判決理由的想法。

王婉諭強調，夫妻在意的，從來不只是訴訟程序裡，對被告的評價或犯行的懲罰，更多時候，他們認為要透過個人、家庭、社群與政府的努力，提升社會安全以及追求社會共好，才能去盡量接住一個個非行青年乃至中年人，讓此類弱凌幼的案件消失於社會，保護更多的孩子。

針對判決結果，王婉諭夫妻重申沒有失望的情緒、也沒有血淚的控訴，然而，這絕非是他們理性冷靜，而是為了保護更多孩子，必須把憤怒悲傷轉化成實質改革的力量，在每一個社會安全錯漏的環節，努力糾錯、全力改正，承諾永不止息的努力，並以此回報小燈泡給他們夫妻的愛，再次感謝大家的關心。

(中時 )