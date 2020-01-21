楊鎮浯縣長實地勘查小三通防疫檢疫現況，強調目前狀況愈來愈嚴峻。（李金生攝）

楊鎮浯縣長勘查「小三通」防疫工作，說明整座碼頭的人員、儀器宣導和防疫能量都動起來。（李金生攝）

大陸武漢肺炎確診病例持續增加，一水之隔的金門也跟著拉警報。楊鎮浯縣長今（21）日率員前進兩岸防疫最前線的「小三通」水頭碼頭，勘查防疫檢疫最新狀況，強調中央與地方聯手把關，全力防阻病毒上岸，確保金門不會成為防疫缺口。

金門縣衛生局指出，大陸武漢冠狀病毒感染引起的肺炎列為第5類法定傳染病，截至1月21日個案累計198例，4例死亡。其他省市確診21例（廣東14例、北京5例、上海2例）。另泰國2例、日本及南韓各1例，顯示已相繼出現境外移入確診個案，疾病管制署自1月16日起提升武漢市旅遊疫情為第2級警示。

縣衛生局已完成相關防疫整備，包含衛生福利部金門醫院於1月9-10日及14-15日舉辦4場次醫療照護工作人員相關教育訓練，提升對疾病通報、照護的認知，並於1月15日辦理疫情桌上演練，強化橫向聯繫及相關收治動線的熟練度。

楊鎮浯縣長勘查「小三通」疾管署發燒篩檢站，強調中央與地方聯手做好防疫工作。（李金生攝）

「小三通」入境旅客測量體溫，做好把關的工作。（李金生攝）

每年進出旅客逾190萬人次的金門「小三通」是兩岸防疫的最前線。（李金生攝）

衛生局並在1月16日進行醫院實地整備稽查，內容包含動線規畫、應變計畫整備、緊急調床、消毒作業及防疫物資貯備等事項，查核結果均符合中央規範。另也函請地區開業醫療院所，加強落實問診機制，切實詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，以及病人分流看診相關感染管制措施及通報。同時也針對港埠及機場等發現之發燒個案，加強疫情調查追蹤，直到個案症狀解除為止。

疾病管制署金門辦事處在「小三通」發燒篩檢站，針對攔檢的旅客，均會特別詢問武漢旅遊史，並加強衛教宣導，期待每年進出旅客逾190萬人次的「小三通」不會成為這種新冠狀病毒的突破口。

楊鎮浯縣長今率同縣衛生局副局長李金治、縣府觀光處長丁健剛、縣港務處長何佩舉、縣車船處長王垣坤等人實地勘查小三通防疫檢疫現況，強調目前狀況愈來愈嚴峻，但從最早的SARS到後來的非洲豬瘟，以迄現在的武漢新冠狀病毒，金門一向就是「防疫視同作戰」，以最高標準做好各項防疫整備工作，不會讓金門成為防疫的缺口。

楊鎮浯縣長強調，中央與地方聯手把關，全力防阻病毒上岸，確保金門不會成為防疫缺口。（李金生攝）

金門「小三通」強化各項防疫檢疫工作，嚴防疫病跟著上岸。（李金生攝）

楊鎮浯強調，「小三通」的每一道關口都非常嚴謹，整座碼頭的人員、儀器宣導和防疫能量都動起來，包含客船航行途中就已提醒旅客，一定要做好自主健康管理，一旦疫情真的發生，相關準備作業也已完備，有能力和信心做好把關工作。

(中時 )