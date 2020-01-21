合勤控(3704)旗下合勤宣布，推出星雲(Nebula)智慧雲網路解決方案的重要新設計Nebula 8.2版，除了兼具時尚美觀和可用性的新介面，Nebula更提供了一系列智慧管理工具，支援更多設備，大幅提升雲網路的應用潛力。

合勤集團網路事業中心副總吳維銘表示，隨著雲網路管理市場日益擴大，越來越多的設備供應商投入大量資源進行研發，但是他們只能提供有限的功能和產品，身為中小型企業智慧雲網路管理的全站式解決方案領導者，Zyxel不僅具備完整的產品組合和應用功能，最新發布的Nebula使用者介面更加展現出我們對使用者深層需求的挖掘能力，遠遠超越競爭品牌，相信所有用戶都會感受到星雲(Nebula)的強大魅力。

合勤認為，隨著網際網路技術的提升，使用者介面(User Interface, UI)與使用者經驗(User Experience, UX)在產品開發的角色越來越重要，由於雲網路具備容易安裝與管理、節省時間等特性，對於缺乏專業IT或有好幾個分支辦公據點的中小企業用戶，以及承攬資訊委外服務的業者來說，合勤星雲(Nebula)解決方案讓繁雜的網路建置及維護工作變得更簡單，目前支援星雲的設備已經擴展到WAX650S等無線網路基地台，支援WiFi 6(802.11ax)及安全機制，包括對SSID的MAC過濾、最新的WPA3標準和動態的VLAN分配，可以將用戶分隔成多個VLAN，提升安全性，而且管理更容易。Nebula 8.2支援XS3800-28 10G交換器，提供Multi-gig多種傳輸速度，是星雲網路核心的最佳選擇，提供一流的交換性能。對於規模較小的網路，合勤即將推出低埠數的Multi-gig交換器，可以滿足多樣的應用環境。

(時報資訊)