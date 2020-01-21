眼看228連假就要到來，你已經規劃好要怎麼過了嗎？今年(2020)連休3天，從週五放至週日，有些人會多請幾天假安排出國，這次盈達旅遊也特別推出228連休出發的國外行程，包含越南、吳哥窟及日本，讓你玩到不想回國！

自由行固然有趣，但是行前準備實在太費時費力，想要利用短短的連假放鬆，就將這重責大任交給專業的來吧！這次特別針對喜愛東南亞及日本的旅客推出7條遊程，無論是對古明文有興趣或是喜愛深入本土文化，又或是想要賞雪、看梅花鹿、環球影城等等，絕對可以找到讓你滿意的行程。

探尋神秘吳哥窟 親臨「古墓奇兵」拍攝場景

想要一探充滿神祕氛圍及滿滿歷史古蹟的吳哥窟，那麼絕對不能錯過【珍愛吳哥 美麗聖卡SPA饗宴五日】，入住五星酒店、贈送五星連鎖JASMINE精油SPA60分鐘，再去「吳哥的微笑」夜間大型史詩劇入座VIP觀賞席，以及在吳哥聖卡酒店享用日式禪風料理套餐和無國界匯自助午餐。

吳哥窟行程安排搭乘冷氣車觀看小吳哥窟日出。(圖/盈達旅遊提供)

除此之外，使用盈達提供的三日券欣賞小吳哥窟日出，參觀女皇宮、羅洛士遺址群及塔普倫等等知名景點，親臨電影「古墓奇兵」電影拍攝場景，滿滿的卡波克樹盤結在圍牆廟門口，覆蓋遮天的奇觀吸引全球旅客拜訪；最後一天前往吳哥傳統市集，親自感受高棉人的異地生活文化，想要買伴手禮絕對要把握。

巡遊越南世界文化遺產 勇闖古街、水漾富國島

越南是近年國人旅遊首選之一，距離近、氣候暖，對於天數較少的假期來說，去一趟剛剛好。這次越南有3種遊程可以選擇，像是有特別搭船的海上行程，欣賞下龍灣及蘭夏灣壯麗的自然風景，深入越南北部體驗遺產文化，像是聖山安子山及馮興壁畫街等，都能以最近的距離接觸越南人的傳統文化及故事。

入住長灘洲際度假酒店。(圖/盈達旅遊提供)

又或是特別遊玩下龍灣及陸龍灣，前往鐘乳石山洞、欣賞越南國寶水上木偶劇，以及搭乘電瓶車遊36條古街區、鎮國寺等等，感受越南純樸的氛圍。熱愛沙灘、陽光、比基尼也別擔心，另一個行程是前往越南離島「富國島」，曾榮獲2019年金質旅遊行程，特別安排半日自由行，可以隨心安排行程，以及入住富國島長灘洲際度假酒店；除此之外，安排遊客搭乘世界最長的海上纜車、出海浮潛，以及前往背包客秘境「海星沙灘」、滑獨木舟、逛逛胡椒生態農園，帶你輕鬆又優閒地慢慢玩越南。

長灘洲際度假酒店下午茶。(圖/盈達旅遊提供)

日本名阪早去晚回 賞雪、環球影城隨你選

日本絕對是國人的最愛！這次也少不了日本遊程，安排旅客前往環球影城一日暢遊，逼真的電影場景彷彿身歷其境，來到大阪絕對要去的啦！再來去親子聖地Nifrel水族館、搭乘火車行走長良川鐵道、雪樂園「牧歌之里」、世界文化遺產「白川鄉合掌村」，以及前往奈良公園餵鹿吃仙貝，逛東大寺、彥根城、大阪城公園等等，豐富行程讓你去到賺到！

長良川雪見列車。(圖/盈達旅遊提供)

超人氣環球影城。(圖/環球影城提供)

喜愛銀白世界的朋友一定很喜歡【享玩名阪早去晚回．長良川雪見列車．牧歌雪遊趣．黑潮鮪魚秀五日】遊程，行程有冬日鐵道之旅、輕舟遊覽船、金澤兼六園，以及參與趣味的大和體驗，像是越前蕎麥麵DIY及黑潮鮪魚秀，享用高級的御膳料理等等，玩得開心也吃得滿足！

想要趁連假好好大肆玩一番嗎？那就不要猶豫趕緊預訂，包準讓你玩到不想回來。最終優惠內容以盈達旅遊官網為主。

(中時電子報)