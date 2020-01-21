滬指震盪下行收跌1.4％ 醫藥股逆勢大漲 15:102020/01/21 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指21日全日震盪下行，截止收盤，滬指跌1.41％，深成指跌1.46％，創業板指跌0.76％；另外，科創板多數下跌，碩世生物等醫藥股逆市上漲；抗癌、病毒防治等醫藥概念股掀漲停潮；建材、家電等大消費板塊跌幅居前；北向資金結束13日淨流入態勢。 (旺報 ) #醫藥 #a股 #收盤 #消費 #板塊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股報佳音，恆指開漲0.36％ 11:472020/01/17 財經 《港股》陸經濟數據意外好，恆指收漲0.6％ 16:492020/01/17 財經 展望2020年A股 聚焦醫藥、食品飲料等板塊 17:072020/01/18 財經 看好A股年後漲聲 抱股過節呼聲高 17:312020/01/18 財經 《港股》美股創高，恆指開漲0.39％ 10:342020/01/20 財經 A股首家「同股不同權」 優刻得開盤漲116.7％ 11:132020/01/20 財經 《觀光股》六角站上200關，躋身觀光股后 13:412020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 《港股》恆指收跌0.9％，觀光餐飲股重挫 16:482020/01/20 財經 《港股》恆指開跌1.2％，藍籌股大跌 10:002020/01/21 財經 財經熱門新聞 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 武漢肺炎來了》上次SARS爆發時 資本市場怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。