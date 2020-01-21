大陸A股三大股指21日全日震盪下行，截止收盤，滬指跌1.41％，深成指跌1.46％，創業板指跌0.76％；另外，科創板多數下跌，碩世生物等醫藥股逆市上漲；抗癌、病毒防治等醫藥概念股掀漲停潮；建材、家電等大消費板塊跌幅居前；北向資金結束13日淨流入態勢。

(旺報 )

#醫藥 #a股 #收盤 #消費 #板塊