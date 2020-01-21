公視音樂節目《音樂萬萬歲4》年初二邀請齊豫、卓義峯、段旭明、張心傑，羅平、文慧如、陳星合、曾心梅、林俊逸來到節目，呈現一道橫跨古今中外的豐富音樂饗宴。齊豫上節目挑戰高難度神曲〈You raise me up〉，表示自己年輕時揮霍過度，現在比較懂得保養上天給她的禮物。

齊豫受邀上節目一起同樂，馬世芳誇齊豫唱歌越來越好，「那種好是沒有封頂的感覺」，齊豫說自己年輕時有點揮霍，不懂得怎麼保養自己，現在年紀漸長，更明白人與生俱來有些能力，若不保養它也會生鏽的，現在的她非常注重保養她的好歌喉，期許自己能夠繼續發光。而齊豫這次演唱鼓舞人心的歌曲〈You raise me up〉，訪問時直說「超難唱，到現在還是不能駕馭這個歌曲」更表示這個歌曲不是一蹴而成的，每次都要慢慢的進步才行。

齊豫坦言以前不懂保養嗓子。（圖／公視提供）

文慧如許多作品在網路都有極高的人氣，翻唱鄧紫棋的〈光年之外〉在YouTube上更高達1700萬點閱率，近期都在新加坡進行新作品的創作與配唱的她，為了節目特地從新加坡回台，選了兩首有「光」的歌曲〈光年之外〉與〈追光者〉，期許新的一年大家都朝著光前進，更稱讚大樂隊讓整場表演很澎湃。馬世芳聽了她的現場演唱也表示：「在這可以先預習小巨蛋演唱會的規格。」讓文慧如又驚又喜，而年後文慧如將有更多新作品與大家見面。

林俊逸、曾心梅則帶來一連串組曲，表演時更用華麗的轉身與唱腔，向劉文正與鳳飛飛兩位經典歌首致敬，不僅改編〈瀟灑走一回〉、〈流水年華〉、〈閃亮的日子〉，搭配地表最強大樂隊，讓過年特別節目不只有嬉戲，更多了好音樂陪伴。

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(中時電子報)