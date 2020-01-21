前總統馬英九卸任後大變身，陸續體驗各行業的酸甜苦辣。這次馬英九在臉書、Youtube放上鼠年賀歲片，化身「馬大九」一日外送員，騎電動車在台北市趴趴走。看完影片後的網友紛紛直呼「馬總統太可愛了，會笑翻」。

馬英九身穿黑灰迷彩風衣外套，頭戴棒球帽，騎一台小小的電動車穿梭台北市的大街小巷，親自為民眾外送餐點。

馬英九和訂餐的北一女同學合照。(圖/翻攝自 馬英九Youtube頻道)

影片中可見，馬英九騎車在車水馬龍的信義區，還被突如其來的騎士「逼車」，馬英九騎車還怕怕地說，「wow，第一次在車這麼多的地方騎電動的腳踏車，感覺很不一樣」。第一站外送粥品，訂餐的民眾收到粥，馬英九隨即露出他的真面目，嚇得女客人倒退一步，有點難以置信地說，「馬英九嗎？」，引起現場女通是一遍驚呼，馬前總統也親自致贈，他親手寫的小春聯給民眾，收到的客人也都非常開心。

其中一站來到松山區某間醫美診所，原本前台的女服務員神情相當警惕，「以為馬英九是怪人，怕不表明身份真的會被當成怪人」，「馬英九只好露出他的真面目！」女服務生嚇到當場倒退三步，驚呼「馬市長！」，甚至興奮喊「可以加點嗎～」。

最後一站來到全台前三志願之一的北一女中。引起許多北一女同學驚喜尖叫，「是馬英九！」、「馬英九耶」。馬英九也親切向北一女的同學們問好，同學們超興奮。馬英九魅力可說是絲毫不減，原本不知道口罩底下真面目的民眾，在馬前總統脫下口罩後露出真面目後，每一位幾乎都抱以驚嚇的神情。

馬英九和開心的北一女同學合照。(圖/翻攝自 馬英九Youtube頻道)

看完影片後的網友紛紛直呼「馬總統太可愛了，會笑翻」、「哈哈哈，這種影片要多做，笑翻了」、「史上最強YouTuber！馬大九！」、「影片太短啦～看不過癮」、「真的很親民耶！」。

(中時電子報)