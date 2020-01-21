竹東台泥公園熱鬧啟用，小朋友在地景遊具玩耍。（羅浚濱攝）

竹東台泥公園熱鬧啟用，小朋友高興的在攀爬坡玩耍。（羅浚濱攝）

斥資近5千萬元興建的竹東台泥公園，兼具生態、歷史、共融公園特色，21日由縣長楊文科及竹東代理鎮長張順朋等各界人士熱鬧剪綵啟用，吸引家長帶小朋友和幼兒園學童來遊玩，並與楊文科在溜滑梯快樂合影。

楊文科表示，這座公園結合人文景觀生態，也紀錄台泥產業歷史，公園內看不到罐頭玩具，將螺絲和零件減到最低的共融作法，可望成為浪漫台三線春節假期親子同遊的熱門景點。

楊文科說，水泥、玻璃、木材曾是竹東重要產業，規畫公司保留台泥舊廠區的大理石地景藝術，並巧妙刻畫台泥在竹東的發展歷史，完工直接命名「竹東台泥公園」，讓這座公園不僅僅是公園，還有一段城市發展的故事。

規畫單位指出，竹東水泥公園保留大榕樹及具有竹東意象代表的樹杞，豎立在園區大門口，在60米長的花藝廊道種植102株紫藤，預計3年後盛開，搭配樟樹、紅花風鈴木及青楓等喬木和灌木，將可營造色彩繽紛的綠廊。

最受小朋友歡迎的親子區，以現有地形打造溜滑梯、地景遊具、沙坑、攀爬坡及跑酷設施，同時採用LID低衝擊開發概念進行設計，地坪皆採用透水材質或工法，下雨時雨水會往地下滲入回收至儲水槽，再以抽水馬達將雨水抽出用於噴灌植栽，也是近代都市打造低衝擊公園的最佳實踐。

(中時 )