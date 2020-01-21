中國武漢肺炎擴散至鄰近國家， 蔡英文總統今天要求防疫工作動起來，要大家這陣子密切注意疾管署的資訊，不必恐慌更不要隱匿旅遊史。政府也已經成立第三級中央疫情指揮中心，一定會把防疫工作做好。

蔡英文今天在臉書表示，中國境內俗稱武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」，鄰近的國家包含泰國、韓國、日本，都已經出現從境外移入的確診案例。

這陣子，她要請大家密切注意疾管署的資訊，也請大家不必恐慌，更不要隱匿旅遊史。政府一定會把防疫工作做好，確保國人的健康、安全。

蔡英文呼籲民眾，入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述症狀，可撥打免付費防疫專線1922 依指示戴上口罩儘速就醫。

她也要求返國民眾就醫時告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚；收到未經證實的疫情資訊，也要先查證，「千萬不能隨意散播，以免觸法」。

(中時 )