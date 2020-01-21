華航會員照過來，哩程酬賓機票優惠又來了！6月14日前，台北(桃園)-檳城CI731/732航班可用優惠哩程兌換經濟艙來回或單程機票；另外只要完成搭乘上述指定航班，不論是商務艙還是經濟艙，皆加碼送出飛行哩程。

華航台北(桃園)-檳城經濟艙酬賓來回機票會員哩程於官網華夏會員專區系統開票，原本需要35,000哩，現在只要26,000哩就能到手(約原哩程75折)；單程則是從21,000哩降到16,000哩即可兌換(約原哩程76折)。

除此之外，華夏會員在2月1日起至6月14日搭乘該航線，系統即會依照不同票價產品加贈商務艙飛行哩程1,300~2,000哩、經濟艙700~1,000哩。

檳城擁有迷人海灘和懷古風情，躋身世界知名的渡假勝地，同時亦是美食之都，當地人皆稱檳城的食物是馬來西亞最美味的佳餚，因此造訪檳城的旅客，除了飽覽美景，絕不能錯過舌尖上的體驗。

華航飛航馬來西亞吉隆坡與檳城2個航點，目前共飛航11個東南亞國家、15個城市，並將在3月29日及6月23日分別開航宿霧和清邁。未來華航將會不定時提供會員酬賓促銷及優惠，華夏會員可多登錄華航官網「華夏會員」專區。

(工商 )