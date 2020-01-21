圍爐是春節的重要習俗，國健署今（21）日表示，現代人工作繁忙、時間有限，因此推出八大撇步，教民眾運用市售年菜，做出兼顧營養和健康的開運團圓飯。國健署說，佛跳牆、雞湯、東坡肉、米糕及八寶芋泥等常見傳統年菜，多以油炸、糖醋、勾芡、多糖、多醬汁等方式料理，熱量偏高、蔬菜量不足，一餐吃下來很容易就超過2千大卡。

國民健康署署長王英偉建議，可利用8大撇步，透過簡單製備，不但可達營養均衡，所攝取的熱量從列舉年菜估算由每人每餐2100大卡，減到1130大卡，熱量幾乎減半。且外購年菜金額較高，減少購買品項，再額外加入蔬菜，反而將每人的食材費降低3成，省了荷包，讓鼠年財源滾滾來：

第一：圍爐火鍋加入茼蒿、青江菜、蘿蔔、杏鮑菇等一同烹煮，湯頭更鮮美。

第二：醬燒排骨、牛腱等冷盤，以燙熟之花椰菜、彩椒、豌豆莢、芥藍菜墊底擺盤，色澤鮮豔可口。

第三：花枝冷盤淋上用蔥、蒜、辣椒、醋等做成的沙拉，增加口感且開胃。

第四：鮮魚料理中放入傳統豆腐增加植物性蛋白質，加上海帶芽、香菇及木耳裝飾，增添五彩顏色，喜氣洋洋且營養加倍。

第五：購買米糕等油脂含量高之主食，可減量攝取，或自行製備如紅豆糙米藜麥飯，補足膳食纖維、維生素及礦物質；飯後及餐間點心建議可購買無糖優格自行加入水果丁，即可補充乳品類及水果類之營養素。

第六：要記得「撈油減醬」，年菜加熱前也可先將白色凝固油脂去除，可減少油脂的攝取。並於製備時減少醬包加入的量，食用時別搭配過量的沾醬，就可減少鹽分及熱量的攝取且較可吃出食材原味。

第七：適量攝取有技巧，例如每個人使用較小的餐盤、將菜餚分好為一人份的大小，調整上菜順序，讓大家先食用長年菜等蔬菜類食物，都可減少熱量攝取。另外，用餐結束後也記得別繼續坐在餐桌前聊天，避免不知不覺就吃下過多的食物。

第八：搭配口訣均衡攝取，透過「我的餐盤」均衡飲食口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，六大類攝取適量的分量。

其中，堅果種子民眾常於年節期間過量攝取，雖然堅果類的營養價值高，但切記因為是屬於油脂類，每餐攝取約1個「大拇指節」（約1茶匙）或一天攝取1整根大拇指大小的量（約為5顆腰果、或5顆杏仁果、或10顆花生）即可，不要過量，否則肥胖也會找上身。

依據國民健康署2016年「國人春節期間體重控制電話訪問調查」 結果顯示，約有39%民眾表示體重有增加，且平均增加1.7公斤。在體重控制上，國民健康署提供民眾「天天量體重」的簡單小撇步。研究指出，節日期間每天規律測量體重，節日後體重大致上可以維持，沒有量體重習慣，體重則顯著的增加。

國健署說，在體重過重或肥胖的人，如果在節日期間可規律量體重，節日後體重反而有減輕的效果。可見測量體重有警惕的作用，有助於節制口腹之慾！

(工商 )