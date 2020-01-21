中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，昨（20）日新增2名嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，目前於醫院急診隔離房觀察治療、並採檢送驗中。截至1月20日共通報8名疑似個案，其中5名已排除感染新型冠狀病毒；1名流感及新型冠狀病毒二採陰性，已排除；另2名檢驗中。目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

因應中國大陸新型冠狀病毒感染之肺炎確診個案持續增加，指揮中心提醒，如自武漢及其鄰近區域返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，民眾如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條，開罰1萬～15萬元罰鍰。

指揮中心表示，依據中國疾控中心今(21)日通報資料，目前中國大陸已確診219例個案，包括武漢198例、廣東省14例、北京市5例及上海市2例。前述廣東、北京及上海個案均於當地定點醫院隔離治療中。

目前武漢累計198例確診，已出院25例、死亡由3例新增為4例，餘169例仍住院治療中。武漢新增之死亡個案，為89歲男性，具糖尿病、高血壓及其他心臟潛在慢性疾病，1月13日發病，19日死亡。目前鄰近國家確診個案共計4例，包括泰國2例、日本及南韓個1例均為中國籍有武漢旅遊史。 因應大陸武漢肺炎疫情，指揮中心持續加強疫情監測、邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客，全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。從2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行36航班，共檢疫4,308名旅客及機組員。

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