我國金管會15日發布解釋令，正式將「證券型代幣交易業務」納入《證券交易法》，櫃買中心也於20日發布規定，市場上終於在金鼠年前迎來國內納入規範的「證券型代幣」。

未來經核准經營虛擬通貨業務的證券商，業務範圍並包含相關資訊服務、財務規劃諮詢顧問、代幣儲存移轉及保管業務。

此外，為鼓勵金融科技發展，非金融業者亦可辦理此項業務，故而主管機關除了降低資本額要求外，也同意豁免多數的證券業務規定，正式翻開我國代幣經濟的新頁。

KPMG安侯建業加密資產與代幣經濟團隊營運總監陳奕甫表示，隨著全球代幣募資納入監理，過去ICO的募資亂象可望告一段落。雖然不乏質疑管理辦法「著重防弊更於興利」的聲音，但政府與業者可望在STO實際上路後隨著實際業務辦理情形，進一步檢討放寬。

KPMG安侯建業加密資產與代幣經濟團隊協同主持會計師黃海寧認為，值得注意的是此次在「會計師出具資訊系統及安全控管作業評估報告原則性規範」中，有關區塊鏈平台之安全管控並非僅針對私有鍊之管控，亦有考量類公有鏈的管控機制，顯示主管機關有心讓此機制得以延展，未來可望透過分級管理、採取風險基礎監理模式，迎接多元的虛擬通貨商品時代，值得期待。

(工商 )