資誠（PwC）21日發布《第23屆全球企業領袖調查報告》指出，53％的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的29％大幅增加，也創下2012年以來最為悲觀的一年。

今年僅有22％全球CEO樂觀看待未來一年全球經濟，較去年的42％減少近一半。

(工商 )