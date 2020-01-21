資誠調查：53％企業 看淡景氣 15:242020/01/21 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）21日發布《第23屆全球企業領袖調查報告》指出，53％的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的29％大幅增加，也創下2012年以來最為悲觀的一年。 今年僅有22％全球CEO樂觀看待未來一年全球經濟，較去年的42％減少近一半。 (工商 ) #企業領袖 #悲觀 #一年 #景氣 #資誠 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球景氣轉佳 三大族群有看頭 19:552020/01/17 財經 資誠：美國稅局公布救濟新制 棄籍稅者 有機會獲合規化 04:092020/01/18 金融．稅務 高鐵6億旅運人次達陣 幸運兒一年免費搭 11:522020/01/18 生活 工具機景氣 估下半年觸底回升 04:092020/01/19 財經要聞 接軌國際反避稅 資誠舉辦租稅盃競賽 15:222020/01/20 財經 紐約市房市走疲 過去一年市值增幅六年多新低 00:082020/01/21 財經 資誠國際租稅盃 兩岸十隊較勁交流 04:102020/01/21 投資理財 資誠全球企業領袖報告 53％前景悲觀創新高 11:552020/01/21 財經 財經熱門新聞 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 武漢肺炎來了》上次SARS爆發時 資本市場怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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