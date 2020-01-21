Sony看好信義商圈可吸引不同消費客群，在遠百信義A13開設占地135坪Sony Store直營旗艦店，今(21)日正式開幕，展售Sony全系列液晶電視、手機、耳機及數位相機等一系列影音商品，以消費者體驗行銷為訴求，搶攻農曆春節紅包商機。台灣索尼總經理千葉雄三表示，增加門市，有助於銷售業績增長。

Sony在試營運期間，銷售業績及人流都優於預期。台灣索尼主管表示，Sony原在高雄漢神百貨、台中新光三越、台北SOGO百貨BR4及101設有4個直營門市，這次在遠百信義A13開設占地135坪直營旗艦店，也是遠百信義A13百貨最大單一櫃位，主要看上信義商圈蓬勃發展，擁有上班族、家庭、年輕人及觀光客等不同客層結構，有一定人流量，這也是Sony繼台北101之後，在信義商圈開設第二家直營門市。

Sony在台灣賣得最好五項產品分別是電視、數位相機、PLAY STATION遊戲機、手機及音響，這次全都在遠百信義直營旗艦店陳列銷售。Sony還闢出展出BRAVIA全系列4K、OLED及8K液晶電視展示牆，α全系列鏡頭展示吧檯，展出數位相機全產品，獨立音響耳機產品視聽區，讓樂迷可以試聽Sony高階音響及耳機產品，還闢出講座及活動專屬Studio專區，並陸續安排講座活動。

Sony為炒熱直營旗艦店人潮及買氣，這次推出50份開幕限量福袋，售價從5,888、9,888及16,888元不等，產品全是Sony的影音產品，最大獎是市價29,490元的Sony Xperia1手機。還推出天天打卡禮，每日限量百份送Sony便條紙，消費滿3,000元送Sony造型磁鐵組的來店禮，以及消費滿萬元送Sony造型悠遊卡的開幕禮，另推超值優惠組合產品。

千葉雄三表示，2019年Sony電視、音響及相機等產品銷售業績不錯，2020年有更大機會成長，主因是隨著景氣好轉，銷售可望比2019年好。Sony銷售業績若要繼續成長，需要創造市場，新增遠百信義直營旗艦店，可提供消費者體驗Sony產品，藉此提高市場需求。

(工商 )