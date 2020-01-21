為讓往來民眾感受節慶氛圍，為鼓勵閱讀由王品集團創辦人戴勝益創立的益品書屋，特別選在大年初三(1/27)，派出益品書屋的4位小提琴樂手走出書屋，到台北火車站1樓大廳，以15分鐘快閃方式，表演，有電影《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《柯南》主題曲，以及《花木蘭》主題曲《我們會以你為榮》等膾炙人口的經典曲目，並搭配過年歡樂氣氛的《恭喜恭喜》等5首應景曲目，免費為民眾辦一場別開生面的音樂盛宴，陪伴大家度過愉快歡樂的新年假期。

益品書屋表示，將在台北火車站快牌表演的年輕樂手，皆為平日在益品書屋館內演奏的師資級小提琴手，這場年節演奏特別挑選民眾耳熟能詳的曲子，再由樂手們重新編曲演奏。值得一提的是，屆時益品書屋同仁也走出書屋和民眾拜年與互動。

益品書屋每日皆有現場小提琴演奏，樂手們都擁有深厚音樂素養及專業樂團背景，悠揚琴聲讓來書屋的讀者都非常驚艷。閱讀外還有現場小提琴音樂的陪伴，讓閱讀的寧靜氛圍增色不少，是喜愛閱讀者心中的「夢幻書屋」。

益品書屋除精裝圖文書的特色外，處處可見用心。館內6種飲品皆不限量取用，有台南百年老店義豐冬瓜冰沙、香醇滑潤的特選咖啡，與四種渾厚溫潤的台灣茗茶，因為飲品的相伴，讓閱讀更添優雅沉靜。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，帶領益品書屋同仁與大家拜年外，特別將快閃音樂會於台北火車站舉辦，希望將益品書屋的特色「小提琴演奏」與大家分享外，更將歡樂年味悠揚於廣大群眾中，更回饋民眾對益品書屋閱讀的支持與喜愛

成立迄今三年半的益品書屋，目前有台北、台中兩館，全年僅農曆除夕休館一天，希望讓所有喜歡閱讀的人，看書時能有一個很好的去處。

(工商 )