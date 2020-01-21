近年來翻拍劇風氣大為盛行，繼《愛情白皮書》、《初戀那件小事》等人氣戲劇、電影陸續翻拍播出，改編自古龍同名武俠小說的《絕代雙驕》再次加入這波翻拍風潮，最新第7版《絕代雙驕》於愛奇藝台灣站開播3天即衝破百萬流量，由新生代鮮肉演員胡一天與陳哲遠主演，接棒詮釋花無缺和小魚兒，而演出1999年版《絕》劇創造影視經典的「小魚兒」林志穎，也在微博上幽默自嘲：「現在只能演小魚兒的爸爸吧！」號召劇迷重溫經典、一同追劇。

張衛健、謝霆鋒合作的《小魚兒與花無缺》當年創下高收視。（圖／翻攝自微博）

無論是蘇有朋、林志穎的《絕代雙驕》，還是張衛健、謝霆鋒的《小魚兒與花無缺》，兩部皆在播出後掀起了收視狂潮，睽違20多年的最新版《絕》劇播後廣受網友好評，不只場景及故事與原著還原度高備受讚賞，胡一天一人分飾「江楓」與其雙胞胎兒子之一「花無缺」兩角，古裝造型再度帥翻粉絲！然而首集劇情大開虐，江楓與婢女私奔被追殺，播出30分鐘就領便當下線，惹得粉絲哀鴻遍野登上當晚熱搜第8名，要求「花公子」快快上線。

《絕代雙驕》第7版由胡一天與陳哲遠主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

當年飾演小魚兒造成轟動的「不老男神」林志穎，2018年出演綜藝《二十四小時》第3季與胡一天結緣，此次也在微博上發文支持新版《絕》劇：「絕代雙驕是我第一部的電視劇，劇裡小魚兒那種天真又樂於幫助人的個性，使在演藝事業低潮期裡的我，抱著快樂至上的心情重新出發。」笑指自己重來一次還是會選擇演小魚兒，但現在只能演小魚兒的爸爸，此番「重量級回憶殺」也勾起許多粉絲的青春回憶，直喊：「流下時代的眼淚」、「小志哥現在還是能演小魚兒！」而胡一天也調皮回覆：「江楓（小魚兒的爸爸）我也演啦！」兩人隔空互動也展現兩人好交情。《絕代雙驕》每週一至週五於愛奇藝台灣站播出。

林志穎在微博上發文支持新版《絕》劇。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)