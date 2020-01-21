再過2天大家就可以開心的過年放假，不過要特別注意一些路段容易塞車，若返鄉出遊時會經過，可以選擇替代道路或利用國道客運轉乘措施，避免卡在路上掃了興致。

公路總局提醒大家，春節期間有24處路段是容易壅塞路段，其中包括主要幹道、風景區及熱門新春參拜點，包括新竹路段、蘇花路段還有淡水、墾丁等地都是，當然都已經規劃像是替代道路、調撥車道等計畫。

另外還有89條國道路線享有優惠票價，從1月22日0時起至1月29日24時止，這89條路線都會有平日優惠票價或是原價的85折，希望大家能多利用大眾運輸，減緩塞車的機率或時間。

而交通部長林佳龍及行政院長蘇貞昌，今（21）日也到四鐵共構安全應變中心進行視察，林佳龍表示預計今年春節跟去年相比，會增加一成運量，所以今年就從小年夜開始放假，希望能夠讓疏運狀況好一些。

台鐵及高鐵也對此加開了不少班次，台鐵預估運量可能高達90.5萬人次，而高鐵則預估會來到19.7萬人次，預計大約初二到初四是運量高峰，也加派人力確保系統系統正常，讓旅客可以順利到達目的地。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)