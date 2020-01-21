今年春節連假有7天假期，會擔心過年領不到錢，發不了紅包嗎？國泰世華銀行公布了年節期間分行營業時間與轉帳、提領公告，消費者可多加留心。另提醒，春節期間客服專線、行動銀行、KOKO與LINE官方帳號都提供24小時服務，可善加利用，說不定還有機會領到額外紅包喔！

分行營業時間

2020年1月23日至1月29日，全台國泰世華銀行165家分行因年假停止對外營業，1月30日全面恢復服務。春節期間若有提款、存款、轉帳需求，建議選擇國泰世華銀行自動化櫃員機(ATM)或網路銀行可24小時操作，電話客服中心、智能客服阿發春節期間不打烊。因應客戶之需求，國泰世華銀行提供信用卡帳款遞延繳款服務以及各項信用卡刷卡優惠。

客服專線、行動銀行、KOKO與LINE官方帳號 24小時服務

1. 國泰世華銀行客服專線(免費專線0800-818001；手機請撥02-2383-1000)，智能客服阿發24小時不打烊，提供專業線上服務，即時回應客戶金融需求與提問，零時差貼身服務

2. 國泰世華行動銀行APP及數位品牌KOKO新春期間一樣不打烊，用聰明、便利且安全的數位金融服務，陪大家一起過好年！最新「彈力貸」服務提供最快5分鐘核貸的一站式APP線上貸款，過年期間不提供申請、動用及還本服務，若有資金需求請於營業期間申請。

3. 國泰世華數位品牌KOKO 2020年持續提供每個月各50次免費跨行轉帳及跨行提款服務，不論過年期間玩到哪裡，都不讓手續費困擾你。新推出的「KOChat即時通訊服務」農曆年間連續12天(1/20-1/31)推出紅包送禮活動，活動期間透過「KOChat即時通訊服務」發紅包給親朋好友，就會收到KOKO的專屬紅包，每人每日上限兩次，活動期間最高回饋12次！

4. 國泰世華銀行LINE官方帳號提供ATM手機提款、據點查詢、生活繳費、卡友好康等最新優惠訊息。

自動化櫃員機(ATM)提領、存入現鈔或轉帳說明：

1. 提領現鈔：臺幣現鈔使用提款機自行提款每筆最高新臺幣3萬元，使用存提款機自行提款每筆最高新臺幣10萬元；跨行提款每筆最高新臺幣2萬元；外幣現鈔提款每筆最高新臺幣3萬元；跨行提款每筆最高新臺幣2萬元。

臺外幣ATM提領現鈔金額與小額消費須合併計算，原則上每日最高為等值新臺幣10萬元，惟存戶另可向本行申請提高日限額至新臺幣15萬元或20萬元。

2. 存入現鈔：在本行存款至本人帳戶無上限；存至他人帳戶每日最高限額為新臺幣3萬元。跨行存款則依存入帳戶所屬銀行規定辦理。

3. 轉帳：約定轉帳(客戶須先親臨分行設定帳號)，在本行無上限。跨行單筆上限為新臺幣200萬元，每日上限為新臺幣300萬元。非約定轉帳(須先申請開啟功能)：每日最高限額新臺幣3萬元。

國內外基金交易及報價注意事項說明：

春節連續假期間，臺灣股市將於1月20日封關、1月30日開盤，由國泰世華銀行銷售之國內基金及境外基金等理財商品，受理及交易注意事項如下：

1. 國內基金：因臺灣股市1月20日至1月29日休市，休市期間之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購），將順延至1月30日進行交易。

2. 境外基金：1月31日至2月1日正常交易，春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購)，將比照國內基金順延至1月30日進行交易。

信用卡帳單遞延繳款與相關優惠說明：

1. 帳單遞延繳款：針對信用卡帳單上繳款截止日為春節(1/23-1/28)連續假期之國泰世華銀行卡友，國泰世華銀行提供遞延繳款之貼心服務。提醒卡友，請於春節後第一個營業日(1/30)內繳納即可。

2. 信用卡優惠：農曆春節期間消費請選定國泰世華銀行信用卡消費，依卡別、卡種提供卡友不同優惠，從現金回饋、紅利折抵、購物優惠、投保優惠、高鐵優惠、道路救援、加油回饋為您提供多元選擇！

LINE你新春發發發，限量鼠年發財金等你抽！

為迎接金鼠年，國泰世華特別規劃限量「LINE你新春發發發」鼠年發財金抽獎活動，自2020年2月1日至2月29日止，只要綁定國泰世華LINE個人化服務並至國泰世華全台近4,400台ATM完成任一筆帳務交易，即有機會抽限量888份的鼠年發財金！

(中時電子報)