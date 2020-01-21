前新竹市議員李黃錦燕從2000年起，長達10年利用人頭虛報議會補助的助理費近千萬元，最高法院維持更二審判決，認定她犯行明確，利用議員職務詐取公費補助，依貪汙等罪將她判刑4年定讞。已通知檢方啟動防逃。

(中時 )