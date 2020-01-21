虛報助理費 前竹市議員李黃錦燕判囚4年定讞 15:352020/01/21 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前新竹市議員李黃錦燕從2000年起，長達10年利用人頭虛報議會補助的助理費近千萬元，最高法院維持更二審判決，認定她犯行明確，利用議員職務詐取公費補助，依貪汙等罪將她判刑4年定讞。已通知檢方啟動防逃。 (中時 ) #李黃錦燕 #市議員 #定讞 #新竹市 #虛報 #助理費 也許您會感興趣 推薦閱讀 當選遲了一年！王立任17日宣誓就職中市議員 10:232020/01/17 政治 殺死直播主女友案3審定讞 廖宴霆被判無期徒刑 14:332020/01/17 社會 幸福好年春聯、幸福小紅包亮相 14:482020/01/17 生活 竹市春節計程車費 22日凌晨起連續8天加收3成 15:262020/01/17 生活 蘇迪勒風災農損補助涉圖利 竹塘公所課員無罪定讞 18:192020/01/17 社會 作弊事件延燒 市議員要求投票表決冠軍還道奇 23:312020/01/17 體育 竹市新年春聯小紅包 祝你幸福 04:102020/01/18 地方新聞 新竹市動保園區啟用毛小孩歡喜入新厝 14:422020/01/18 生活 新竹爆2武漢肺炎病例 一女仍隔離觀察中 10:552020/01/21 生活 失智翁徘徊平交道 保全員拉一把救命 13:382020/01/21 社會 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 活春宮男主角是他！建築小開老漢推車酒店妹 觸法又氣瘋老婆 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 台中老漢推車哥現身 找不到旅館當街直上酒店女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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