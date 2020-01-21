台灣小農「三草二木」包裝設計連得德國兩大獎。（趙國松提供／王文吉台中傳真）

台灣設計獎再傳捷報，台灣小農「三草二木」包裝設計去年拿下德國IF設計獎後，今年再度獲得「德國國家設計獎」2020年度的優勝肯定。翼飛設計公司設計師趙國松表示，得獎後更深刻體會台灣設計工作者的艱辛，籲政府思考補助業者挑戰國際比賽的鼓勵制度。

趙國松表示，這次翼飛設計公司以台灣小農新品牌「三草二木」的設計獲獎，蜂農強調蜂蜜有各種不同花香口感，設計師一開始也懷疑「怎麼可能會有不同口味？」經深入了解，原來是開車載蜂四處旅行，有不同的盛開花朵就放蜂，「逐花而居」採蜜，所以會有龍眼、柳丁、荔枝、向日葵、柚子等多種不同品項。

趙國松表示，他利用「逐花而居」的意象概念進行延伸，主視覺著重台灣各地不同特色花種的元素，考量市場以台灣為主，中文品牌名稱運用手寫筆觸，傳遞蜂蜜質樸溫和的內涵，再加上花種的插畫搭配，完成了整體設計。

翼飛設計公司從台中市起家，目前幫許多國內外廠商設計品牌形象、商品、拍攝影片微電影，國立故宮、台積電、梨山賓館、國立自然博物館、國家圖書館等都有他的設計作品。

趙國松指出，接觸許多中小企業廠商後，看見許多很有創意想法的小農，被他們的堅持所感動，經過彼此交流互動，設計出好作品之後，就想幫他們推廣，因此報名參加國際比賽。

趙國松說，參加一場國際比賽到得獎所投入的經費將近20萬元，根本不是小農廠商或小設計公司能夠負擔，難怪得獎作品永遠都是大型設計公司。尤其對岸中國挾著資金的優勢，作品屢屢在國際比賽得獎，長久下去台灣的國際設計能力聲望和形象恐會慢慢淡出國際舞台。

趙國松表示，獲獎是一種名聲肯定，但代價也不小，他呼籲政府機關協助設計界參與國際比賽，讓台灣的軟實力讓世界看見。

(中時 )