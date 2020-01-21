送豬迎鼠！2020是金鼠年，也有七天假期，計畫好去哪走春？來台北101觀景台走走吧！在開春之際，101觀景台推出嶄新的活動主題，可看到由樂高積木組合的「黃阿瑪」和「鼠鼠」外，還有「黃阿瑪的後宮生活」6為主角的巨大公仔。擁有百萬「瑪民」粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」和今年的生肖主角「鼠鼠」日前也來觀景台朝聖了！歡迎大小朋友來這走春，上高樓賞台北無敵美景。

台北101 X 黃阿瑪 2020鼠年春遊記。（台北101提供）

國人上台北101景觀台依舊有優惠！觀光旅遊事業處在今年度持續提供國人獨享的票價優惠，即日起至12月30日，平日周一至周五上午9點至下午3點，國人憑身份證明文件可享半價300元，還可帶2位12歲以下學齡兒童隨行免費入場（原6歲以上至12歲需買全票600元）。

而敬老及愛心票則是每位300元，第一位陪同者300元、第二位以上陪同者600元，且同行所有人可免排隊、升等為快速通關（原每位票價1,200元）。此外，Skyline460也推出平日雙人同行價3000元的半價優。

5F認識台灣-積木展示區。（台北101提供）

台北101觀景台為迎接新年到來，特別以「台北101x黃阿瑪2020鼠年春遊記」為主題，從觀景台5F認識台灣展區開始，台灣首位樂高認證大師黃彥智老師以樂高積木組裝台北101摩天大樓模型鎮守在入口，更加上了積木砌成的貴客「黃阿瑪」和「鼠鼠」，模樣十分吸睛，邀請遊客入館，歡喜迎接金鼠年。

89F互動區-鼠年的由來。（台北101提供）

自5樓排隊入場一路到搭乘快速電梯，在電梯中抬頭望兩側螢幕即可看見黃阿瑪和鼠鼠的可愛身影。一上到89F觀景台映入眼簾的是黃阿瑪和鼠鼠帶領您，以一窗一景的方式360度瀏覽台北市景。

若有時間不妨跟著黃阿瑪和鼠鼠東南西北看台北，發現隱藏版好風景；接著來到『無限天際』區，以黃阿瑪為首，帶領其他六位後宮成員（招弟、三腳、Socles、嚕嚕、柚子、浣腸）與鼠鼠，一同齊聚在這兒，想要一睹後宮芳影，並同時與台北市景同框入鏡，千萬不要錯過最精彩的台北101觀景台的東北角。

除了靜態展區，再往前走些即可進入89F互動區，想知道鼠年的由來嗎？想目睹黃阿瑪攀爬在台北101大樓外牆玻璃外，盯著鼠鼠的逗趣情景嗎? 現場還準備了超萌的拍照小物，讓您與黃阿瑪一起合影留念！

觀景台在2020前除了有一連串驚喜的策展外，也在新年打造了一面全新的裝置藝術「[email protected]」集愛之牆，您可與您的親朋好友、家人或是摯愛同遊觀景台時，在海拔392m的高空，留下心中的話，傳遞祝福與希望。鼠年走春趣，就來台北信義計畫區走走，看美景、逛街、嘗美味也樂活。

(中時電子報)