台中電廠「增氣減煤」大進擊！台中電廠10部燃煤機組自108年起10部燃煤機組同時運轉的天數為0，加上新增燃氣機組計畫昨(20)日通過環評審查，在「增氣減煤」上已有重大進展，未來燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用，且啟用條件受到限制，「減煤」幅度將持續擴大，預計台中電廠減排幅度將達6至7成，過去10部燃煤機組同時運轉的情形不會再有，希望各界能支持增氣減煤，讓台中電廠新建燃氣機組準時上線，使預定的減排目標能早日實現。

經濟部表示，台中電廠自107年起，即採取「空污季停機2部，非空污季停機1部」運轉模式，全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，台中電廠10部燃煤機組全部投入發電的天數，從103年將近150天，至107年降為89天，去年更一天都沒有，換句話說，台中電廠已經超過1年以上沒有火力全開。

經濟部表示，未來新增燃氣機組後，4部燃煤機組轉備用，一般狀態下維持「2氣6煤」，只有在極少數的狀態下，可以啟用備用燃煤機組。啟用燃煤機組的條件，從環評專家小組審查到環評委員會，更是逐次加嚴。未來新增燃氣機組後，要啟用備用燃煤機組，必須同時滿足三條件：第一只能在非空污季期間使用，第二空品指數AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%。此外，啟用備用燃煤機組的時數，全年度不能超過240小時，且台中電廠廠區內燃氣加燃煤運轉數不能超過10部，其中燃煤絕不超過8部。

經濟部強調，台中電廠新增燃氣機組，是「增氣減煤」政策的落實，更是政府全力兼顧穩定供電與空品的努力，未來中火燃氣機組上線後，燃煤機組減用，再加上既有燃煤機組陸續完成環保改善工程，預計114年排放將較107年大減64%至72%，減排成效顯著。支持台中電廠新建燃氣機組，並督促台電準時讓機組上線，才能真正達成改善空品的目標。

(時報資訊)