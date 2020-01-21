武漢新型冠狀病毒疫情快速延燒，A股三大股指21日受此影響重挫。滬深兩市21日早盤開低走低，大盤表現上，流感防治、口罩、生物製藥等類股持續走強，機場航運、旅遊類股再度走弱，白酒類股同樣表現弱勢。臨近上午收盤，指數一度短線下挫，滬指、深成指、創業板指先後跌超1％，隨後曾小幅回暖，但午後持續疲弱。

截至收盤，滬指報3,052.14點，跌1.41％，深成指報10,953.41點，跌1.46％；創指報1,967.03點，跌0.76％。上證指數21日成交額達人民幣（下同）2,862.68億元，深成指成交額4,042.58億元。

另值得注意的是，21日北向資金從早盤就呈現快速淨流出，截至收盤已流出逾70億元，而此前連續13個交易日則是淨流入。

類股表現來看，流感、口罩、生物醫藥居漲幅榜前列，機場航運、旅遊、白酒等相關類股跌幅榜前列。

(工商 )