為提升高雄大眾運輸多元性與便利性，高捷公司繼日前創全球第一全閘門可採用四大信用卡及手機多元支付外，現更協助高雄市政府整合高雄捷運、輕軌、公車、渡輪等在地公共運具服務，除2018年即率先開通的高捷QR CODE刷乘服務，今年2月1日起持QR Code可再刷乘高雄輕軌、渡輪及港都客運公車，省卻翻找零錢或電子票證支付傳統模式，接軌趨勢潮流，體現一碼在手，便捷暢行的交通服務。

高雄捷運公司、一卡通公司21日，假高雄市政府四維行政中心舉辦記者會，經濟部工業局派員指導，並由高雄市副市長葉匡時、交通局局長鄭永祥、捷運工程局局長范揚材、觀光局局長邱俊龍、高雄捷運公司董事長楊岳崑、一卡通公司董事長張修齊、鼎漢顧問公司董事長李俊賢、港都客運董事長賴文泰、高雄市輪船公司總經理翁佳彬、城都顧問公司總經理徐弘宇、碩英公司總經理陳政賜、來來超商總經理魏國志等人共同與會。

葉匡時表示，為響應綠色運輸低碳環保，鼓勵民眾使用大眾運具代替私有運具，相關支付工具便利性的提升，一向是高雄市交通運輸的重點推動項目，二月一日起只要使用QR CODE就能使用高雄境內捷運、輕軌、公車、渡輪等在地公共運具，不用受限於換幣或限用特定票卡的困擾，以打造科技化、友善化及國際化的服務目標，讓高雄智慧運輸再寫新頁。歡迎所有市民及前來高雄觀光的旅客，多加利用。

智慧城鄉科專應用計畫是高捷邁向智能捷運化的重要工作之一，將於二月份率先啟動智慧交通服務，搭載自主研發「掃描QR Code驗票機」的基礎，讓行動支付功能大幅提升，有利日後其他目標工作推動，企盼透過QR CODE軟、硬體服務併進，為我國行動支付推廣及應用再創新亮點。

2月1日起至6月底，民眾只要完成一卡通LINE Pay Money註冊，使用前開啟乘車碼，刷QR CODE搭乘高雄捷運車資里程計費、輕軌單趟10元、旗津鼓山線渡輪單趟20元、皆享車資LINE POINTS 20%點數回饋；港都客運全路線刷QR CODE單趟免費。貼心提醒民眾使用LINE Pay Money乘車碼搭乘高雄捷運進出站都要刷、輕軌上車前於車站刷下車則不用刷、渡輪上船刷下船不用刷、港都客運公車則是上下車都要刷QR CODE。詳情請見高捷或一卡通官網。

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