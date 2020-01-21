中華開發金控子公司中華開發資本在2019年底新成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為7.6億元人民幣，將以協助臺灣先進醫療擴大大中華市場佈局、協助大陸醫藥企業實現升級與轉型，及兩岸企業進軍國際市場為三大目標。

「昆山華創毅達生醫股權投資基金」由開發資本透過旗下100% 香港子公司CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited與江蘇高科技投資集團有限公司 (以下稱「江蘇高投」)在昆山共同設立「華創毅達 (昆山) 股權投資管理有限公司」負責管理。「昆山華創毅達生醫股權投資基金」2019年12月於中國大陸江蘇省昆山市舉辦的成立活動受到各界高度重視，包括昆山市副市長宋德強、昆山高新區管委會副主任孔維華、江蘇高投總經理楊青峰等人均到場見證此一兩岸合作盛事。

開發金控總經理王銘陽出席基金成立活動時表示，開發金控是目前唯一獲政府核准赴大陸設立「私募股權投資基金及管理公司」的臺灣金控業者。在中國大陸的業務進度除了原有的華東、華南基金，以及建信人壽等；現在新設「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，和凱基銀行正在和江蘇省銀行合作的消費金融公司。開發金控在2019年慶祝成立六十年，從小型的信託公司到現在具有四大引擎的全方位金控公司，在臺灣深耕一甲子，期待以此為起點，在中國大陸也能壯大六十年。

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