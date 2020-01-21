歡慶錢鼠年的到來，新加坡航空推出新春線上專屬優惠，1月21日起至2月3日止，於新航官網或SingaporeAirMobile App購買出發時間為今年1月30日起至6月23日間的機票，就能享有台北往返新加坡8,328元起、歐洲21,878元起、澳洲19,428元起，以及紐西蘭28,338元起的27個熱門航點超優惠票價。

新航獎勵計畫KrisFlyer台灣會員在這波活動中還可享有額外的優惠。在活動期間於新航官網或SingaporeAirMobile App輸入優惠代碼「ANGPAOTW」，購買前往優惠活動航點之機票，最高可折抵888元。

購買自台灣出發、前往新航或勝安航空航點之來回機票將可參加幸運抽獎，將抽出三位幸運得主分別獲得30,000紅利哩程，所獲得的哩程數足夠兌換台北往返新加坡經濟艙獎勵機票一張。

活動詳情可瀏覽新航官網。

(工商 )