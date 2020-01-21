依據中國疾控中心今（21）日通報的嚴重特殊傳染性肺炎資料，目前中國大陸已確診219例個案。中央流行疫情指揮中心說，台灣目前有2人檢驗中，並無2019新型冠狀病毒的確診個案。

疾管署下午也公布8所合約醫院，可以執行「新型冠狀病毒核酸檢測」，包含：三軍總醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院、林口長庚紀念醫院、花蓮慈濟醫院。

指揮中心呼籲，目前「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為我國第五類法定傳染病，依據傳染病防治法第31條，醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。民眾於返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條，開罰1萬～15萬元罰鍰。

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