搶農曆年後開工商機，Mister Donut推出「買一送一」開工優惠活動，自1月30日起至2月2日，連續4天，購買任一現做飲品，即贈「經典甜甜圈」乙顆，為上班族們加油打氣。

Mister Donut 提醒，活動期間購買任一現做飲品，即贈「經典甜甜圈」乙顆，限贈送35元甜甜圈，可補差價換購價高甜甜圈或點心。本活動不得與其他優惠併用，每人不限優惠組數。另外，7-ELEVEN店中店與部份未販售現做飲品門市不配合此活動，以Mister Donut官網公告為準。

為迎接農曆新年，Mister Donut自1月3日起以「黃金薯年」為主題，推出一系列甜甜圈與點心新品，主打使用台農57號黃金地瓜及Q彈薯薯，過年吃甜甜圈討吉利。另外「歡樂5Q」也推出新春限定版，充滿年節喜氣的紅色包裝外盒，宛如一個立體大紅包，搭配兩位當家代言人波堤獅與法蘭奇咩咩陪大家嶄迎新春、恭賀新年。

Mister Donut 新春限定、歡樂5Q販售期間為即日起至1/30日足，售價每盒60元、兩盒優惠價100元。以人氣波堤為基底的5個小甜甜圈，Q軟有咬勁，能一次擁有巧克力、草莓、優格...等多種口味。

(工商 )