武漢肺炎疑似患者連環爆，也顯示目前旅遊史並非限於武漢當地，而是應該擴大為中國大陸各地，疾管署昨日已成立中央流行疫情指揮中心，並已經召開會議，也宣布強化防疫措施，包括特殊嚴重傳染性肺炎通報對象定義擴大，只要從中國返台有出現肺炎，就需要通報隔離。

另外，武漢直航入境飛機上會有登機檢疫，並於中港澳入境班機上全面發放「旅遊疫情警示、主動健康申報」衛教單張，並協助醫療院所盤點隔離病房，以因應春節返鄉人潮。台大兒童小兒部主任黃立民醫師認為，出現疑似患者不需特別害怕，只要及早診斷、隔離，就可以逐漸控制住疫情，而民眾也應該提高警覺，除了戴口罩自保之外，身邊親友若從中國大陸返台、且出現身體不適情形，也應提醒親友及早就醫。

疾管署也表示，截至目前為止共有8名疑似個案，其中5名已經排除，目前尚無確診案例，也呼籲民眾若從武漢或鄰近地區返台14天內出現發燒、咳嗽等症狀，應撥打1922依指示就醫，並如實告知旅遊及接觸史，未據實通報者將依法處1~15萬元罰鍰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)