新竹喜來登「小小部落客親子活動營」，扎稻草人讓小朋友放下手機3C，享受自然農家樂趣。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳）

新竹喜來登「小小部落客親子活動營」，福樂漁村參觀烏魚生態導覽，帶領小朋友體驗DIY手做烏魚小丸子。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳）

寒假到了，父母親多會苦惱孩子寒假活動要如何安排？新竹豐邑喜來登大飯店2月1日和2日推出為期2天的「小小部落客親子活動營」，規畫攝影教學、肢體台風訓練等，專為孩子量身打造的冬令營，培養魅力四射的明日之星。

新竹喜來登表示，「小小部落客親子活動營」開放6至10歲小朋友與爸爸媽媽一起報名參加，活動營分為1日營及2日營。

2月1日首日活動包含專業攝影師課程教學，教導小朋友攝影知識與拍照技巧，還有「玩具開箱大挑戰」，訓練小朋友的台風與口條，下午行程安排至福樂漁村參觀烏魚生態導覽及體驗DIY手做烏魚小丸子。

2月2日邀請「魔鬼甄與天使嘉」專業團隊傳授部落客知識百科，另外還有開發小小模特兒潛能的肢體開發與協調訓練，午後至北埔麥客田園練習堆窯、扎稻草人、粄條及紅板手做課程，體驗農家樂。2日營活動皆含「盛宴自助餐廳」午餐饗宴，提供小朋友們營養充沛的美味補給。

新竹喜來登規畫小小部落客1日活動營及2日活動營住房專案，可於2月1日10時入住至翌日晚間6時退房，享受五星飯店住滿長達32小時；小小部落客活動迎可至Accupass活動網頁線上報名或新竹喜來登5F波波夢幻島現場報名，活動營詳細內容可洽新竹豐邑喜來登 (03)620 6000。

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