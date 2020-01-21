台南市今年發生首例疑似狂犬病案例，家住白河區的民眾日前被闖入家中的鼬獾咬傷，目前已施打狂犬病疫苗並持續觀察，台南市衛生局指出，南市37行政區中有11區是鼬獾狂犬病陽性地區，請民眾要特別注意，避免接觸或徒手驅趕野生動物，若遭咬傷應儘速就醫。

南市府衛生局指出，該名案例發生在1月10日，鼬獾闖入民宅後咬傷民眾左腳姆指後隨即逃跑，衛生單位協助傷者完成免疫球蛋白及人用狂犬病疫苗施打，後續將追蹤狂犬病疫苗接種情形並進行健康關懷。

衛生局表示，目前南市南化、楠西、六甲、大內、龍崎、左鎮、東山、柳營、關廟、白河、玉井等11區列為鼬獾陽性案例分布區域，民眾應提高警，覺避免接觸或驅趕及捕捉野生動物，每年定期帶犬、貓等寵物施打狂犬病疫苗，若不慎遭野生動物或流浪犬貓咬傷或抓傷，務必做好清洗及消毒後，立即前往本市3家成大、永康奇美、柳營奇美等「人用狂犬病疫苗接種服務醫院就醫。

(中時 )