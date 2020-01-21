現在明明不是腸病毒流行期，上週卻仍新增2名病發重症案例，其中一名僅出生3天的女嬰，就出現發燒、肌抽躍和呼吸道窘迫等症狀，檢驗後確診為伊科6型併發重症，轉到加護病房治療，ｘ兩周後仍不幸死亡。醫師提醒，碰新生兒前務必要洗手，懷孕出現發燒、拉肚子等症狀也要立刻就醫，以避免透過胎盤傳給胎兒。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名重症個案分別為北部1歲女童及新生女嬰，其中1歲女童於1月5日至1月6日出現發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及四肢紅疹等症狀，二度就醫後收治住院並通報，審查確認為腸病毒71型併發重症，目前個案狀況穩定，已出院返家。

另1名為出生3天大女嬰，去(2019)年12月下旬發病，因陸續出現呼吸中止、發燒、活動力差、急性呼吸窘迫症、血小板下降、多重性器官衰竭及瀰漫性血管內凝血不全症等症狀，檢驗審查確認為伊科病毒6型併發重症，個案雖於新生兒加護病房住院治療，仍不幸於住院約兩週後過世。

林詠青表示，今年累計1例腸病毒併發重症病例。去(2019)年累計68例腸病毒併發重症病例(含4例死亡)，以感染腸病毒71型為多(53例)。目前腸病毒雖然低於流行閾值，請家長和學校還是要注意防範。

林詠青指出，這例死亡的女嬰，是伊科病毒6型，非常罕見，從2007年至今，只累積共4例，其中3例為新生兒，造成這例女嬰在內共2人死亡。

至於新生兒傳染途徑，林詠青說，包含母嬰垂直傳染，可能母親懷孕時就已經有腸病毒但不自知，經過胎盤傳染給胎兒，或是胎兒經過產道時傳染。此外，也有可能是出生後，被接觸者如親友等感染。

林詠清提醒，因伊科病毒在成人身上都很輕症，尤其6型更輕，因此很容易被忽略，提醒懷孕婦女若發生腹瀉或是發燒時應儘速就醫，不要輕忽。

而新生兒感染初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，因此提醒照顧者一旦發現新生兒出現上述初期症狀，應儘速帶至醫院接受治療。

(中時 )