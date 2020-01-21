「愛河．愛之鯨」21日開幕，成為高雄打卡新地標。（柯宗緯攝）

「愛河．愛之鯨」21日開幕，成為高雄打卡新地標。（柯宗緯攝）

以廢棄物創作而成的14米長「愛河．愛之鯨」，21日在高雄市長韓國瑜見證下開幕，成為高雄打卡新地標。環境裝置藝術家柯杰生花了近50天將塑料形狀及五顏六色圖案拼接在魚身，搭配夜間燈光，閃耀愛河之美，更喚醒世人環保愛地球觀念。

韓國瑜表示，台灣資源回收效率高居世界第2，僅次於德國。這座鯨魚裝置藝術以高雄塑膠回收物重生，見證這些年台灣資源回收成效及保護環境努力，也透過藝術展現，讓世界看見高雄，看見台灣的美。

韓國瑜提到，創作者柯杰生曾在比利時做過同樣展出，但耗時近1年，這回來高雄只花7周，就做出比比利時還要更大的作品，誇讚真的很了不起。展期間更有愛河燈會，可望為高雄觀光大大加分，盛邀民眾到高雄旅遊。

主辦單位新象活動推展中心，這次邀請美國StudioKCA環境裝置藝術家柯杰生與張碩芬打造屬於高雄在地「愛河．愛之鯨」，將生活中各式各樣塑膠回收物，如瓶子、油桶、籃子等轉化、重生鯨魚騰躍出愛河的美麗姿態。

「愛之鯨」躍出水面14公尺、水下4公尺，重量約50噸，在愛河七賢橋南面（立德棒球場前）展出，展期長達70天，至3月31日。愛之鯨系列活動，1月21日至2月10日舉辦「鯨奇高雄攝影比賽」，另有環保講座、生態影展。

(中時 )