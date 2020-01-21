美國總統川普將成為週二（1月21日）金融市場的焦點。今晚，川普將在達沃斯世界經濟論壇上發表重要講話，預計他將談及經濟和貿易問題，分析人士指出，假如川普的言論令貿易局勢重新緊張起來，金價有望獲得強勁上漲的動力。目前金價已率先反應，進逼每盎司1570美元。

2020世界經濟論壇年會暨達沃斯論壇將於1月21-24日舉行，主題為「凝聚全球力量，實現可持續發展」。今年是達沃斯論壇成立50週年。美國總統川普、德國總理梅克爾以及歐洲央行行長拉加德將與其他全球領導人發表演講。

今晚18：30，美國總統川普將在世界經濟論壇2020年年會上發表講話。市場預期，川普將就美國本土經濟前景，以及與歐盟之間的貿易爭端，作為演說內容。

去年川普因政府停擺而未出席達沃斯論壇，今年他重新成為焦點。在2018年時，川普曾利用達沃斯講話傳遞其在貿易上具有進攻性的信號，這也成為了全球貿易出現緊張局勢的早期徵兆。

美國上周與大陸簽訂首階段貿易協議後，分析指出川普下一個矛頭將是歐盟。此舉意味雙方貿易爭執升溫，令到川普的演說格外受到重視。

分析師表示，假如川普在最新的講話中令美歐貿易爭端重燃，這將加劇市場避險情緒，從而刺激金價進一步上漲。

(中時電子報)