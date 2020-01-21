中華電信MOD於農曆年前推出「鼠來寶好運到春節專區」，提供多項好康優惠、強檔影音，讓你春節假期超精彩！凡至MOD春節專區玩「金鼠挖寶」遊戲就有機會抽中看片金、72小時包月體驗券紅包，讓你金鼠年財運滾滾來。Hami Video也提供新春四大優惠，包括免費體驗、Hami Point等好禮。

MOD「春節專區」玩遊戲抽紅包 總獎金高達200萬看片金等你拿

1月17日起至2月6日止，凡至MOD平台春節專區玩「金鼠挖寶」遊戲抽紅包，獎品有看片金與72小時包月體驗券，看片金總獎金高達200萬，每日可抽6次，趕緊來試手氣，紅包好禮讓你賺好康、看好片、心情好。

新春期間(1/21~2/10)，Hami Video提供四大優惠，包括：(1)看單點電影兩部以上就送HamiPoint，訂2部50點、訂3部88點、訂5部168點，看越多賺越多！(2)電視館/影劇館只要109元/月。(3)超值39元單點電影(1/17-1/29搶先開跑)。(4)三天免費體驗序號送給你(不含單點電影)。

Hami Video春節提供四大優惠。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

影音平台MOD、Hami Video於春節連假前夕推出多部熱門強檔，包含票房破億的國片《返校》、獲11項奧斯卡提名的《小丑》、李安大導演好萊塢新作《雙子殺手》等賣座鉅片。另外，《名偵探皮卡丘》、《MIB 星際戰警：跨國行動》、《侏羅紀世界》等多部好萊塢強檔限時優惠39元，千萬別錯過。

中華電信MOD為感謝客戶的支持，即日起至2月6日推出六大包月影片(電影199、戲劇199、卡通199、紀實199、樂迷199、鴻基霹靂)限時優惠，超殺6折，月繳只要119元，再加碼贈送300元看片金。

(中時電子報)