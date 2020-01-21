致力於擺脫虧損事業的優步公司周二宣布，已經將印度Uber Eats食品外送事業賣給當地同業Zomato，以換取Zomato的9.99%股份。這個全股票方式進行的交易，可望助Zomato擠下Swiggy、晉升成為印度美食外送市場的龍頭位置。

Zomato的主要投資人為中國的螞蟻金服。Swiggy目前是印度最大的美食外送平台，其大股東包括中國最大的網路公司騰訊。

在本月獲阿里巴巴關係企業螞蟻金服挹注資金後，Zomato的估值約來到30億美元。Zomato表示，印度Uber Eats將停止營業，合作的餐廳、外送夥伴和平台用戶周二起轉到Zomato平台。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，印度仍是優步極為重要的市場，公司將繼續投資以發展本地的叫車業務。

優步曾表示，印度Uber Eats僅占優步美食外送業務全球總下單量的3%，卻占2019年前三季經調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的逾四分之一，突顯出Uber Eats在印度面臨的經營困境。

除了印度之外，Uber Eats今年初也退出南韓市場，不過該外送平台表示，將繼續經營在孟加拉和斯里蘭卡的業務。

(時報資訊)