何庭歡分享小雞近況。（摘自何庭歡YouTube）

韓國瑜小雞在這！何庭歡曝九雞近況

選舉期間，韓國瑜開直播孵小雞，選舉結束後，韓營遭指對小雞始亂終棄，放在黨部內等農場領養。對此，何庭歡公開小雞搬家影片駁斥，今（21）日她再度分享小雞近況，九隻小雞相當有活力。

針對小雞後續處理，日前何庭歡在臉書公開「搬雞窩」影片，強調沒有對小雞始亂終棄，「有始有終才是負責任！」搬家前還特別請獸醫來健檢，並按照專家提供飼養日誌及建議來育成小雞，也在企劃直播前就已規劃小雞成長的環境。

何庭歡到雲林農場探望小雞們，表示九隻小雞都頭好壯壯，因為近期天氣冷，也用紙箱取代原本的「蚓糞土」，目前會在溫室，等小雞羽毛長齊後才會移到戶外。

農場主人說，小雞的環境溫度會維持在30度左右，笑說現在正值換毛期間，所以比較醜，現在的樂趣就是每天跳來跳去、啄來啄去。農場主人也開始整理戶外場地，去除雜草，等天氣好小雞就可以到戶外自由活動，也歡迎大家去看小雞。

何庭歡指出，從破殼到1月20日，小雞們出生約18、19天，已經長到比一個手掌大，且會飛了，身上的羽毛也越來越多。

(中時電子報)