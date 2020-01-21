台灣知名舞蹈老師KIMIKO曾是韓團神話的御用舞蹈老師，今（21）日傳出她被求婚成功的喜訊，她也透過經紀人和在社群軟體上證實這個消息，對方則是台北市立大學運動藝術學系的天菜系主任王家玄教授，他被譽為「模特兒之父」一手推動台灣第一所模特兒專業科系，更曾是籃球員與模特兒。

王家玄從籃球員變模特兒到攻讀博士一路變教授，甚至一手創立台灣第一所培養模特兒的專業科系。（圖／翻攝自王家玄臉書）

187公分的王家玄國立體育大學研究所博士畢業，從小更是籃球專長的籃球員，曾在民國79年加入裕隆籃球隊擔任儲備籃球員，在民國88到90年間更擔任中央警察大學籃球校隊總教練、台中市立復健醫院殘障輪椅籃球隊教練、華梵大學籃球校隊教練、新竹師範學院籃球校隊教練等，體育教學專業相當豐富。

王家玄身高187公分，身材相當健壯。（圖／翻攝自王家玄IG）

KIMIKO先前就曾在粉專上PO出王家玄來上課的照片，默默曬恩愛。（圖／翻攝自KIMIKO IG）

他從民國84年起簽約成為模特兒，更曾和林志玲一起拍攝過多次廣告型錄，民國96年成為台步教學訓練老師，愛運動的他多年來也維持著模特兒的體態與健身的習慣，經常在社群軟體上大秀肌肉，也參加了KIMIKO所開的的進階課程，KIMIKO曾在臉書粉專秀過他來上課的照片。

(中時電子報)