毒品市值逾10億元新台幣。（楊漢聲攝）

警方逮捕嫌犯。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

租屋套房作為藏毒倉庫。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣警局破獲史上最大毒品案，在春節前夕成功瓦解中南部地區最大運毒集團，逮捕帶頭林姓大毒梟及共犯共9人，更當場查獲毒品60多公斤海洛因磚152塊及26公斤的安非他命25袋，市值超過10億元新台幣，相當驚人!

去年9月台東縣大武地區海灘上有民眾拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，翌日海巡署人員亦在台東大武、屏東滿州沿岸拾獲12塊相同毒品，台東縣警局隨即籌組專案深入追查。

警方表示，由於大武南田海域潮流常與屏東縣恆春枋寮一帶互有牽連，研判案源應發生在屏東一帶，經過監視器及大數據資料庫比對分析，鎖定某涉案車輛密集於台東及屏東地區活動，經跟監埋伏密集蒐證，顯有重嫌。

鎖定目標後警方在去年9月27日前往屏東內埔地區某學人套房宿舍內搜索，赫然發現販毒走私集團藏毒倉庫，當場查獲2名正欲取貨之貨主鍾、李犯嫌及毒品海洛因磚92塊及安非他命25袋，翌日順利突破心防，再次前往李姓嫌犯內埔住居起獲毒品海洛因磚60塊。

隨後警方向上溯源，得知該集團為中南部最大運毒集團所為，帶頭林姓大毒梟利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境(金三角)毒品，再指派小型舢舨前往接駁後在屏東小琉球搶灘上岸，搶灘過程因風浪過大不慎失手在小琉球外海掉落部分毒品。

期間林姓大毒梟單線聯絡，居中遙控，將毒品搶灘上小琉球後，再輾轉移至內埔倉庫，設立斷點試圖增加警方追緝難度，所幸經專案小組不捨晝夜，監偵數月，終蒐獲相關事證，於去年12月中旬見時機成熟，由承辦檢察官指揮相關單位兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地區將林姓大毒梟及其黨羽共7人查緝到案，成功瓦解該集團。

另外，透過刑事警察局國際科協請泰國警方攔截潛逃出境之台灣籍謝姓毒品貨主，並由專案小組幹員押解回台，訊後皆由台東地方法院裁定羈押禁見。

警方也透露，貨主之一謝姓嫌犯誤以為運毒成功，返回緬甸覆命，緬甸總部多日未連繫上鍾嫌，誤以為黑吃黑，乃派人至謝嫌住處將其擄走，軟禁山區2個月，謝嫌趁隙脫逃，逃至泰國乃為我國駐外聯絡官協調緝獲返台，過程有如電影情節，驚心動魄，也呼籲國人不要涉險至國外參與運毒，以免遭受生命危險。

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(中時 )