台中市政府21日在東區區公所召開行動市政會議，市長盧秀燕帶領各局處首長宣示春節期間市民服務不打烊。（馮惠宜攝）

長達7天農曆年節台中市政府市民服務不打烊，台中市長盧秀燕在年節前最後一次市政會議上指出，市府1999市民專線、警察局、消防局等單位，春節服務不打烊。1月25日雙十公車政策將上路，民眾搭公車10公里內免費，超過10公里的車資至多僅收10元，作為市民開春賀禮。

市府21日在東區區公所召開行動市政會議，由社會局、交通局、衛生局針對春節服務進行專案報告。盧秀燕也指出，雙十公車政策將上路，2020台灣燈會主、副展區皆安排免費接駁公車，歡迎民眾到台中走春。

社會局長彭懷真表示，春節期間，市府將派員加強訪視高危機家庭個案、弱勢兒少，並發放急難家庭春節慰問金及白米等物資以及低收入戶春節慰問金，另如遇低溫來襲，市府將結合社會團體資源，針對獨居老人與街友提供庇護安置、沐浴盥洗、熱食、衣物等；此外也製作「行李袋」提供街友收納個人衣物與用品，兼顧生存空間與公共環境整潔。

交通局長葉昭甫指出，高鐵公司1月22日至30日加開436班次列車（南下219班、北上217班）；台鐵1月21日至29日，全線加開271列次，並加掛車廂977輛次，另於離峰時段(夜間11點後)推出七折優惠紓解人潮。

市府也與交通部國道高速公路局協調，適時調整路口號誌時制控制車流量，國道1號豐原至台中路段視情況調整開放路肩時段，國道客運業者也將視情形加開班次因應。

另外，熱門觀光景點及商圈也將實施交通管制，大甲鎮瀾宮1月25日至29日每日8時至20時執行部分路段管制；天津商圈及一中商圈則於特定時間實施封街管制；大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈則實施現有假日交通維持計畫。

衛生局長曾梓展說明，因應春節，全市急救責任醫院1月24日至27日均提供部分科別門診服務及24小時急診服務。另，農業局動保處則協調42家動物醫院及54家寵物業者提供春節不打烊服務。

除社會局、交通局、衛生局外，環保局也將加強熱點風景區、交通場站周邊道路清潔；勞工局1955勞工諮詢申訴專線持續受理移工勞雇雙方諮詢及申訴；教育局仍發放安心午餐券，讓弱勢學生可至7-11、全家、萊爾富、ok超商、台灣楓康超市等5家連鎖業者門市兌領餐食。

(中時 )