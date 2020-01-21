全面防堵武漢肺炎！彰化縣進行醫院感控防護演練，醫護人員穿上全套防護隔離衣裝備，自我保護。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣SARS是在2002年，距今已是18年前；多數年輕一代的醫護人員都經歷過當年的疫情，現在想來仍心有餘悸。圖為醫護人員進行個人防護演練。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

大陸武漢肺炎疫情擴散，彰化縣在大陸有為數眾多的台商即將返鄉過年，彰化縣政府21日提升防疫整備層級，成立疫情應變指揮中心，並由副縣長洪榮章親自主持會議，請縣內醫療院所急診室以最高規格備戰，更呼籲民眾如有呼吸道症狀，進入醫院、診所，請都戴口罩，保護自己也保護別人。

依據疾病管制署資料顯示，截至1月21日止大陸地區共219名病例、日本1例、泰國2例及南韓1例確診個案，疾病管制署已將防疫升級新規定擴大從大陸返台14天內出現肺炎症狀列為通報條件。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣目前零通報案例，考量鄰近國家都已爆發感染病例，加上大陸對於武漢肺炎疫情資料仍不夠完整清楚，今天「嚴重特殊傳染性肺炎應變會議以阻絕疫情擴散會議」中已盤點完成衛生局及各醫院防疫物資均達安全庫存量，根據中央規範訂定本縣醫療機構通報、檢驗、收治各種流程等相關策略，另請本縣傳染病指定應變醫院部立彰化醫院規劃病患收治並辦理桌上及實兵演練，會議中決議請民眾配合如有呼吸道症狀，進入醫院或診所，請都戴口罩，保護自己也保護別人。

彰化縣衛生局呼籲民眾配合，如有呼吸道症狀，進入醫院或診所，請都戴口罩，保護自己也保護別人。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

衛生局長葉彥伯表示，之前防疫只規定到過武漢返台或來台有發燒才需要通報，最新規定已經提高，只要過去14天曾到過武漢就應提高警覺，一出現發燒、肺炎等呼吸道相關症狀，最好趕快就醫，醫院都會主動詢問旅遊史，提醒自大陸返台民眾到診所就診應主動告知旅遊史。

彰化縣衛生局呼籲民眾配合，如有呼吸道症狀，進入醫院或診所，請都戴口罩，保護自己也保護別人。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

葉彥伯說，彰化縣台商人數不少，過去經驗每到春節，急診室就會爆量，加上這波武漢肺炎疫情防堵工作，上周就已召集縣內醫療院所急診室和感染科研商，建立警戒機制，且為確保第一線醫護人員的健康與安全，彰化縣將採取比中央規定「需在負壓或獨立診間採檢」，全縣醫院共識一律都在負壓隔離病房採檢，且進入病房的醫護人員皆須穿著全套防護隔離衣，形同比照SARS等級，全面防疫。

衛生局也提醒，民眾近期請盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩就醫；自武漢地區返國後14天內如有疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形(TOCC)，以供醫師及時診斷通報。相關資訊可參閱疾管署網站(https：／／www.cdc.gov.tw／)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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