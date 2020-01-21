日本職棒各球團正在積極準備春訓，北海道火腿鬥士隊今（21）日公布春訓名單，台灣好手「大王」王柏融也被分在一軍，將隨隊前往沖繩名護市，他連續2年都從一軍出發。
王柏融去年在日職第1年表現不盡理想，台灣 球迷擔心他在火腿隊的地位不保，不過從春訓名單來看，他的主要競爭對手，如清宮幸太郎、吉田輝星都在二軍春訓名單，地點是在沖繩國頭村。
火腿春訓一軍名單：投手齋藤佑樹、生田目翼、加藤貴之、有原航平、浦野博司、金子弌大、上原健太、馬丁尼茲、井口和朋、堀瑞輝
、西村天裕、巴罕肯、秋吉亮、羅德里茲、公文克彥、鈴木遼太郎、石川直也、玉井大翔、杉浦稔大。
捕手清水優心、宇佐見真吾、郡拓也。內野手：杉谷拳士、中田翔、中島卓也、渡邊諒
、谷內亮太、石井一成、皮納維拉、平沼翔太、橫尾俊健、今井順之助。
再加上外野手王柏融、大田泰示、西川遙輝、近藤健介、松本剛、万波中正。
(中時 )
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