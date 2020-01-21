武漢肺炎疫情開始擴散，亞洲數個國家都已經出現病例或疑似病例。而近期又適逢農曆春節，不管是中國境內返鄉、中國旅客出國旅遊或是台商返台過年，都有可能讓疫情進一步擴散。

除了注意防疫之外，我們也整理了在 2003 年爆發的 SARS，它對於股市與經濟的影響。

SARS源自中國廣東，最早發現該病例的時間點在 2002 年年底，由第一個病人證實為非典型肺炎報告病例。

起初，因為廣東省政府封鎖消息流出，導致疫情的狀況不明確，直到隔年 2 月 10 日才首次對外發布新聞稿，且宣稱所有患者的病況都在控制當中，此時患病人數累計達到 305 例，造成死亡 5 例，病癒人數 59 人。

然而，此時正逢春節前後，官方低估了人口大規模移動將造成疫情擴散。二月下旬， SARS的患病案例已經出現在香港以及越南，並感染了多位相關醫護人員。隔月，從東南亞開始，世界各地陸續出現多起案例，疫情開始失去控制，世界衛生組織也在同時發出了全球警告。

在疫情爆發後，台灣也免不了成為疫區的命運。在 3 月中旬確認了第一位感染SARS的病患後，疫情便蔓延開來。

而由於台灣並不是世界衛生組織（WHO）的會員國之一，無法接收最新防疫報告以及政策建議，因此在國際間幾乎沒有外援，Nature更是在報導中指出：台灣在對抗SARS上孤立無援（Taiwan left isolated in fight against SARS），因此在SARS最初爆發階段沒有辦法得到有效控制。

4 月 24 日台北市立和平醫院因院內感染封院之後，全台陷入混亂。一直到了六月底，疫情得到有效控制後才稍微舒緩，前後將近四個月的時間。

根據世界衛生組織在疫情得到控制後的統計，SARS期間全球一共有 8,096 起案例，其中有 774 例死亡，致死率約 9.6%。台灣方面則是有 346 起案例，其中 37 例死亡，致死率 11% 則是高於全球平均。

SARS在媒體的大肆宣傳下成了恐懼的代名詞，台灣的資本市場在這段期間也是受到了不小的衝擊，其中在和平醫院封院後的波動最為劇烈，短短四天內股價從 4,564 點下滑到 4,139 點，跌幅達到 9.3%。

圖文/王伯達授權提供

而在實體經濟面受到的影響更為劇烈，根據主計處資料，在 2003 年第一季的經濟成長率為 +5.17%，但是到了 2003年第二季時已經變成 -1.15%。不僅是觀光相關產業受到重創，就連房地產相關市場也出現暴跌的情形。

美國聯準會在 2003 年六月，將聯邦基準利率由 1.25％ 調降至 1％，而台灣央行也在同月份將重貼現率由 1.625％ 調降至 1.375％。

而疫情在第三季獲得穩定控制之後，資本市場與經濟也開始穩定下來。

首先是在資本市場的表現，在疫情過後的六個月報酬率為 20.4%，反映了企業穩定成長的基本面；實體經濟方面在第三季的 GDP 成長率也回到 5.41%，就好像當初什麼事都沒有發生一樣。

而從美股或是中國股市來看，SARS 帶來的也只短暫的衝擊。

圖文/王伯達授權提供

面對這次的武漢肺炎會不會重演當初 SARS 般的恐懼，我們認為有個關鍵需要去進一步觀察，也就是重症率。

所謂重症是指「嚴重而可能危及生命之疾病」而重症率即感染病毒後，會衍生成重症的機率。

舉例來說，SARS的重症率為 50%，就代表每兩個感染SARS的病患就有一個人會變成重症患者。而重症率較低，表示患者可能仍能在外自由活動，病毒傳播也可能更為廣泛，以武漢肺炎目前重症率約 20% 來看，感染範圍與人數可能會大於SARS，加上適逢春節期間，人口大規模的流動也可能會加劇病毒的傳播速度，擴散的範圍也會因此增加。

但由於目前能取得的資訊相當有限，所以尚無法判斷武漢肺炎接下來的可能演變。而從 SARS 的經驗來看，這對資本市場的影響僅屬於短期現象，我們預計將會維持現有的投資組合。

最後還是提醒一下，新年到了，返鄉過節期間，也請你加強防疫措施。

※本文由王伯達授權轉載，原文刊登於PressPlay

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(中時電子報)