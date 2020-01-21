台灣黑熊紀錄片《黑熊來了》上映以來，票房已經破千萬！交通部觀光局參山國家風景區管理處處長柯建興表示，台灣黑熊是一般公認為最能代表台灣的動物，也是台灣觀光代言人，2020年脊梁山脈旅遊年主打5大經典登山路線和7大山脈旅遊路線，鼓勵國內外遊客親近山林、認識台灣特有動植物。

台灣黑熊一般公認為最能代表台灣的動物，也是台灣觀光代言人，《黑熊來了》是知名登山節目《M.I.T台灣誌》導演兼主持人麥覺明，耗時11年所拍攝的台灣黑熊生態紀錄片，參山處日前結合脊梁山脈旅遊年活動，在台中的秀泰影城舉辦包場特映會，交通部長林佳龍與導演麥覺明也到場與觀賞，並與觀眾交流分享心得。

林佳龍在會中表示，台灣黑熊是台灣珍貴且瀕危的野生動物，目前僅剩約200至600隻，感謝長期投入黑熊調查與保育的「黑熊媽媽」黃美秀副教授以及麥覺明導演，讓國人認識並重視珍貴的台灣黑熊，希望更多人的投入與努力，讓台灣黑熊永遠在台灣的山林間留下足跡。

柯建興則指出，台灣面積3萬6000平方公里，其中有70％是山脈，3000公尺以上的高山多達268座；1000公尺以下的山嶺建設有親民、大眾化的登山步道，也是2020「脊梁山脈旅遊年」的推廣主力，希望更多人加入黑熊保育、親近台灣山林的行列。

(中時 )