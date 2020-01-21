肺炎疫情拖累 人民幣在岸離岸重挫 跌至6.9元 15:542020/01/21 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢新型冠狀病毒疫情快速延燒，大陸股匯21日皆受此拖累。人民幣兌美元在岸價與離岸價21雙雙大跌逾300個基點，貶至6.9元附近。 截至21日下午3點半，在岸價報6.9010元，較上日收盤價的6.8613元下跌397個基點，單日跌幅達0.58％。離岸價報6.9044元，下跌374個基點，跌幅0.54％。 人民幣兌美元中間價21日報6.8606元，較上一交易日上漲58個基點，單日漲幅0.08％。 (工商 ) #基點 #在岸價 #離岸價 #疫情 #拖累 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢感染源不明 旅遊警戒升級 02:252020/01/17 話題觀察 泰出現第2起武漢肺炎 當局下令徹底執行機場檢疫 16:452020/01/17 國際 帶父回家隔離家人都中標 武漢肺炎疫情恐遭隱瞞 18:452020/01/17 兩岸 台中爆發H5亞型高病原性禽流感 花蓮嚴密監控中 18:552020/01/17 生活 武漢肺炎再增4例 傳深圳上海也淪陷 04:102020/01/19 生活新聞 武漢肺炎疫情惡化！病例暴增17例、3例是重症 12:442020/01/19 兩岸 陸衛健委：未找到新型冠狀病毒傳染來源 23:062020/01/19 兩岸 新型肺炎 醫師指已達有效率人傳人 04:102020/01/20 生活新聞 A股開盤趨升 武漢疫情帶動防疫板塊走高 10:572020/01/20 財經 武漢肺炎快速擴散 醫揭可怕關鍵 12:462020/01/20 生活 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。