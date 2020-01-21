武漢新型冠狀病毒疫情快速延燒，大陸股匯21日皆受此拖累。人民幣兌美元在岸價與離岸價21雙雙大跌逾300個基點，貶至6.9元附近。

截至21日下午3點半，在岸價報6.9010元，較上日收盤價的6.8613元下跌397個基點，單日跌幅達0.58％。離岸價報6.9044元，下跌374個基點，跌幅0.54％。

人民幣兌美元中間價21日報6.8606元，較上一交易日上漲58個基點，單日漲幅0.08％。

(工商 )