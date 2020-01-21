魏如萱出道多年，近年隨著升格母親，創作風格更展多元化。日前她與經紀人李艾薇（Ivy）一同上POP Radio的《幕前幕後偷偷看》，與主持人toto分享擔任藝人經紀的故事，Ivy認為想當藝人必須「要有一樣東西是獨特的」，兩位幕後推手更一致讚許魏如萱擁有「做甚麼都成立」的特質。

魏如萱認為，進入演藝圈「滿現實的」，需要有精神支柱才能支撐。魏如萱感性表示，以前覺得圈內長得漂亮、會唱歌的人很多，「少了我也無所謂」，這種放棄的念頭出現很多次，「每次想要放棄時，就會有人把我拉起來」。

為了持續生存，魏如萱從不懂創作到學會寫歌，以緩慢的幅度進步，曾一度覺得十分辛苦。魏如萱說，曾經一直懷疑自己，也遭遇被取笑、被輕視的經歷，但她仍向有心嚮往藝界發展的人鼓勵，希望大家以她為樣本，「就做自己吧！如果真的不行自己會有感覺」。

魏如萱（左）鼓勵有心進入演藝圈的人能無懼追夢，經紀人Ivy（中）則認為當藝人最需要有個人獨特性。（POP Radio提供）

在這個自媒體當道、人人皆可當直播主的時代，Ivy稱魏如萱「很真」，台上台下都一樣，也十分願意和經紀人分享事情，因此才得以找到很多可能，此外她有當今流行的斜槓特質，「她玩甚麼都對、甚麼事情都可能發生」。

toto覺得魏如萱充滿很多可能性，讓與她合作的對象都想多為她打造多種面向。此外也忍不住分享就讀研究所時的趣事，先前她邀請魏如萱到課堂中獻唱，堪稱完美解釋「說服理論」，因為同學後來都買了魏如萱的專輯。

身為藝人很需要安全感，魏如萱覺得演出本分以外的事情就應該交給專業的經紀人，否則很容易做太多容易搞砸，Ivy形容藝人經紀像是「特教班老師」，需要針對每個不同特質的藝人而異，要保護也要去push藝人，「就像媽媽一樣」，她也強調要學習喜歡自己的藝人。

現階段魏如萱與Ivy默契良好，但也曾有過「鬧分歧」，Ivy笑稱，有次誤將潘瑋柏電話當成演出樂手電話，打電話去發通告，結果潘帥高EQ回應「從來沒有人發過我來彈Keyboard」，讓Ivy覺得好糗；另外有次Ivy打翻辣椒醬，竟然命中魏如萱的打歌鞋，兩人只好在演出後狂洗鞋，魏如萱笑說，心理陰影讓她之後再也不穿那雙鞋，且只要講到辣椒醬就會想到Ivy。

(中時 )