日前在印尼發生一件離奇怪事，有名國中生和父母前往布頓島釣魚時，意外遭一條天外飛來的圓尾頜針魚（Needlefish）刺穿脖子。從照片中可以看到，魚嘴牢牢地插在少年的脖子上，模樣看起來十分嚇人，緊急將他送往醫院急救，幸好在5名醫生聯手搶救下，成功拯救了少年的性命。

根據《SUARA》報導，事發於當地時間14日，就讀國2的少年伊杜爾（Muh Idul）與家人出海釣魚時，一條圓尾頜針魚突然朝他飛來，直接刺進伊杜爾的脖子，眾人緊急將他送往蘇拉威西島（Sulawesi）一間醫院接受初步治療，再轉往瓦希丁·蘇迪洛蘇索多醫院（Wahidin Sudirohusodo Hospital）進行手術。

醫生阿里夫（Syafri Kamsul Arif）指出，由於脖子上佈有大量血管，所以將魚嘴移出的過程必須非常小心，以免造成失血過多。整場手術長達2小時才結束，共動員3名外科醫生、2名麻醉師，所幸結果十分順利，目前伊杜爾的情況良好，不過仍須留院觀察一陣子。

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(中時電子報)